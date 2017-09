Gaffer filmt sterbenden Töfffahrer

Nach einem schweren Motorradunfall bei Ulm hat ein Gaffer den später an seinen schweren Verletztungen verstorbenen Fahrer mit seinem Handy gefilmt, ohne zu helfen. Der Fahrradfahrer im Alter zwischen 20 und 25 Jahre habe nach dem Unfall am Sonntag noch vor Eintreffen der Rettungskräfte «unbeeindruckt die Unfallstelle und den Verletzten» gefilmt, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit.

Der junge Mann behinderte demnach auch die Arbeit der Rettungssanitäter und des Notarzts. Gegen ihn werde nun wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Der Gaffer sei von einer sogenannten Dashcam gefilmt worden.

Der 29-jährige Motorradfahrer war am Sonntagnachmittag auf der Bundesstrasse 19 zwischen Heidenheim und Mergelstetten nach einem Überholmanöver mit seinem Motorrad ins Schleudern geraten und zunächst gegen die Leitplanke und schliesslich gegen eine Strassenlaterne geprallt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

(woz/AFP)