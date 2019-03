Am Freitagnachmittag kam es auf der A1 im Raum Baregg zu insgesamt fünf Unfällen. «Hauptsächlich in Fahrtrichtung Bern aber auch in Fahrtrichtung Zürich kommt es zu Verkehrsbehinderungen», schrieb die Kantonspolizei Aargau auf Twitter. Um 16 Uhr waren alle Unfallstellen geräumt und der Verkehr beim Baregg-Tunnel lief wieder «tadellos», wie Bernhard Graser von der Kapo Aargau auf Anfrage sagte.