Auslöser der tödlichen Katastrophe in Polen war nach ersten Erkenntnissen ein defekter Heizofen. Dies sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Koszalin gegenüber der «Bild»-Zeitung. Der Gasbehälter in einem Heizofen sei demnach undicht gewesen und das ausgetretene Gas habe sich dann entzündet.