Frau würgt McDonald's-Mitarbeiterin wegen Ketchup

Weil sie in einem McDonald's für ihren Geschmack nicht genug Ketchup bekam, ist eine Frau in Kalifornien ausgerastet - und schliesslich hinter Gittern gelandet. Die 24-jährige Mayra Berenice Gallo wurde festgenommen, weil sie eine Mitarbeiterin der Schnellrestaurant-Kette geschlagen und gewürgt haben soll, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch sagte.