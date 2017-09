Frau sprüht Touristen Säure ins Gesicht

In Marseille sind im Bahnhof Marseille-Saint-Charles vier Touristinnen aus den USA mit Säure angegriffen worden. Zwei Frauen im Alter von 20 und 21 Jahren seien mit Verletzungen im Gesicht ins Spital eingeliefert worden, schreibt die Zeitung «La Provence». Die zwei anderen Frauen haben keine Verletzungen erlitten. Die vier Frauen waren auf der Durchreise von Marseille nach Paris, als sie im Bahnhof angegriffen wurden.

Eine 41-jährige Verdächtige sei festgenommen worden, erklärte die Staatsanwaltschaft am Sonntag. Gemäss der Polizei ist sie psychisch gestört, schreibt «20 minutes». Sie soll nach der Tat Fotos ihrer eigenen Verbrennungen herumgezeigt haben. Die Polizei geht nicht von einer Terrorattacke aus.

