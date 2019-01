Zwei Personen wurden bei einem Unfall auf der Rodelbahn in Churwalden verletzt, eine davon schwer. Die beiden Angestellten eines Bergrestaurants waren nach ihrem Arbeitsende am frühen Neujahrsmorgen gemeinsam auf einem Rodel von der Alp Pradaschier nach Churwalden gefahren. Um 04.45 Uhr prallten sie am Ende der Bahn heftig gegen stehende Rodel.