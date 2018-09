Frau an Zürcher Bushaltestelle von Projektil getroffen

Eine Frau ist am Donnerstagnachmittag bei einer Bushaltestelle im Stadtzürcher Kreis 9 angeschossen und verletzt worden. Es handelt sich dabei um ein Geschoss einer Druckluftwaffe.

Die 45-Jährige wartete gegen 16.20 Uhr an der Bushaltestelle Farbhof an der Badenerstrasse auf den Bus Nummer 35. Als sie plötzlich einen Schmerz beim rechten Ohr verspürte, stellte sie fest, dass sie blutete. Sie liess sich darauf medizinisch behandeln. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau von einem Projektil getroffen wurde. Erste Abklärungen ergaben, dass es sich um ein Projektil einer Druckluftwaffe handelte. Dies teilte die Stadtpolizei Zürich am Freitag mit.

Die Umstände der Tat sind noch unklar. Die Stadtpolizei Zürich nahm zusammen mit dem Forensischen Institut Zürich die Ermittlungen auf. Unter anderem wurde am Tatort eine umfassende Spurensicherung durchgeführt. Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich unter der Telefonnumer 0444 117 117 zu melden.

Schoss ein Jugendlicher ?

Laut einer Polizeisprecherin gibt es noch keine Hinweise, ob der Schütze gezielt auf die Frau geschossen hat oder ob es sich um einen Abpraller handelte. Auch ist noch unklar, von wo geschossen wurde. Die Frau habe grosses Glück gehabt, dass sie nicht am Auge getroffen wurde. Die Kugeln von Luftdruckwaffen sind aus Blei.

Im März 2017 kam es in Wiedikon zu einem ähnlichen Vorfall. Damals hatte ein Jugendlicher auf einen VBZ-Bus der Linie 89 geschossen. Dabei ging eine Busscheibe in die Brüche. Der Chauffeur alarmierte die Polizei, welche den Schützen finden konnte. Der Jugendlichen hatte mit einem Luftdruckgewehr geschossen. Verletzt wurde dabei niemand. (sep/sda)