Im Iran ist Medienberichten zufolge ein Frachtflugzeug abgestürzt. Die Maschine mit 16 Menschen an Bord sei am Montag nahe der Hauptstadt Teheran in ein Wohngebiet gestürzt, berichtete das iranische Staatsfernsehen. Die Boeing 707 sei bei der Landung über die Landebahn hinausgeschossen, sagte ein Sprecher der iranischen Luftfahrtbehörde dem Sender IRIB. Nur ein Mensch soll den Absturz laut Medienberichten überlebt haben.