Föhnwetter sorgt für Frühlingsgefühle

Am Samstag herrschte in den nördlichen Alpentälern föhniges Wetter vor, wie Meteonews mitteilt. Trotz vielen Wolken stiegen die Temperaturen mancherorts auf frühlingshafte 16 Grad.

Auch am Sonntag hält der Föhn noch bis am Nachmittag an, danach wird es eine Spur milder. In den Föhntälern liegen die Temperaturen am Morgen schon im zweistelligen Bereich.

Anfang nächster Woche bleibt es mild, jedoch auch wechselhaft. Laut Meteonews ist ein markanter Kälteeinbruch nicht ins Sicht. (chi)