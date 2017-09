Fluss aus Blut dringt aus Bestattungsfirma

Die Strasse hinter einem Bestattungsunternehmen in Louisiana war plötzlich rot gefärbt. Grund waren Blut und Einbalsamierungs-Flüssigkeit, welche aus einem Vorratsbehälter direkt auf die Strasse sickerten. Die rote Flüssigkeit sei von Passanten entdeckt worden, die am Unternehmen vorbeigelaufen seien, berichtet «Independent» und der Fernsehsender KATC.

Die herbeigerufenen Beamten des Umwelt-Departements fanden heraus, dass eine Blockade in einem Lagertank das Leck verursacht hat. Es dauerte etwa 20 Minuten, bis es repariert wurde. «Unser Abwasserinspektor und unser Umweltspezialist haben vor Ort den Vorfall untersucht», sagte Adam Smith, ein Beamter der Stadt Baton Rouge. «Wir haben festgestellt, dass die Flüssigkeit nicht bis in die Kanalisation gelangte und es rein ein Problem auf dem Privateigentum war.»

Fehlfunktion in Geräten

Smith sagte, dass das Bestattungsunternehmen, das kürzlich eine neue Leitung erhielt, über keine Betriebsbewilligung verfügt. So sei ein Angestellter der Bestattungsfirma dabei gefilmt worden, wie er das Blut wegzuwaschen versuchte, bevor das Umweltschutz-Departement eintraf. Warum sich das Formaldehyde mit Blut mischte, wird in keiner der Quellen erwähnt.

In einer Erklärung an die Medien, gab die Firma Greenoaks Funeral Home eine «Fehlfunktion» bei einigen seiner Geräten zu, bestätigte jedoch nicht, ob die ausgedrungene Flüssigkeit Blut enthielt. «Sobald wir es bemerkt haben, konnten wir sofort das Leck stoppen, den Boden reinigen und desinfizieren», so die Aussage. Die Firma entschuldigte sich für allfällige Unannehmlichkeiten bei den Besuchern des naheliegenden Friedhofs.

(foa)