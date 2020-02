Flugzeug zerbricht bei Landung in Istanbul – 3 Tote, 179 Verletzte

Die Maschine kam aus der westtürkischen Stadt Izmir. Bei den drei Toten handelt es sich um türkische Staatsbürger, wie Gesundheitsminister Fahrettin Koca mitteilte. Laut türkischen Medienberichten sollen sich auch ausländische Bürger an Bord der Maschine befunden haben. Dazu machten die türkischen Behörden aber zunächst keine Angaben.

Böschung hinuntergestürzt

Nach Angaben des Gouverneurs der Provinz Istanbul, Ali Yerlikaya, war die Maschine aufgrund der schlechten Wetterbedingungen von der Landebahn an dem Flughafen im asiatischen Teil von Istanbul abgekommen. Auf einer Strecke von rund 60 Metern sei das Flugzeug dann über das Gelände gerutscht und schliesslich eine 30 bis 40 Meter tiefe Böschung hinuntergestürzt.

Fernsehbilder zeigten, dass der vordere Teil der Maschine ganz abgerissen war, sowie schwere Brüche im hinteren Teil – dort war auf ersten Bildern ein Feuer zu sehen. Dem Sender TRT zufolge ist das Flugzeug in drei Teile zerbrochen. Auf den Fernseh-Bildern war auch zu sehen, wie Passagiere über eine Tragfläche nach draussen kletterten. Einem von TRT interviewten Augenzeugen zufolge verliessen Passagiere das Flugzeug zunächst auf eigene Faust, Hilfe sei erst später gekommen.

Wie Verkehrsminister Mehmet Cahit Turhan sagte, konnten die meisten Passagiere das Flugzeug eigenständig verlassen. Die Maschine habe ersten Informationen zufolge «eine harte Landung» hingelegt und sei dann ins Gelände gerutscht, sagte Turhan. Zu den Gründen für die verunglückte Landung, gab es zunächst keine Angaben. In Istanbul war das Wetter am Mittwoch stürmisch und regnerisch.

Den Fernsehbildern zufolge handelt sich um eine Maschine der Fluggesellschaft Pegasus. Nach offiziellen Angaben waren 177 Passagiere an Bord sowie sechs Besatzungsmitglieder. Der Sender NTV berichtete unter Berufung auf den Transportminister, dass darunter auch Kinder und zwei Babys waren. Die Maschine soll aus der westtürkischen Stadt Izmir gekommen sein.

