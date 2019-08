«Fliegender Mann» schafft Überquerung des Ärmelkanals

Dem französischen Extremsportler Franky Zapata ist am Sonntag als erstem «fliegenden Mann» die Überquerung des Ärmelkanals gelungen. Der 40-jährige Jetski-Weltmeister landete planmässig mit seinem Flyboard Air am Sonntagvormittag in Grossbritannien.

Das berichteten AFP-Reporter in St. Margaret's Bay. 20 Minuten zuvor war er in Sangatte in Nordfrankreich gestartet. Beim ersten Versuch vor rund zehn Wochen war Zapata noch gescheitert.

Benzin reicht nur für die Hälfte

Für die 35 Kilometer lange Strecke von Nordfrankreich bis ins südenglische Dover hatte Zapata rund 20 Minuten Flugzeit vorgesehen. Das Flugbenzin trägt er im Rucksack bei sich, doch reicht es nur für etwa die Hälfte der Strecke, dann muss er nachtanken.