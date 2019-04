Feuerwehr kann totale Zerstörung der Notre-Dame abwenden

In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris ist am Montagnachmittag ein Grossbrand ausgebrochen. Aus dem Dach der gotischen Kirche schlugen riesige Flammen, die Turmspitze und Teile des Dachstuhls brachen komplett in sich zusammen. Ein Teil der Seine-Insel, auf der die Kathedrale steht, wurde evakuiert. Die Bevölkerung steht unter Schock.