Farbenfabrik brennt lichterloh

15 Feuerwehrwagen und 90 Feuerwehrmänner waren am Montagabend damit beschäftigt, einen schweren Brand im Norden Londons zu löschen. Wie der «Mirror» schreibt, war der Brand in einer Farbenfabrik ausgebrochen.

Der ganze Himmel wurde daraufhin Rot gefärbt, Rauchsäulen stiegen nach oben. Eine Augenzeugin spricht von einem «Feuerball». Die Feuerwehr bat die Bewohner, alle Fenster zu schliessen und die Gegend mit dem Auto zu meiden.

Erinnerung an Grenfell-Unglück

Bei besorgten Usern werden Erinnerungen an den verheerenden Brand im Grenfell Tower, der im Sommer 2017 in Flammen aufging.

71 Menschen kamen am 14. Juni ums Leben.

Been quite along night for us in at the #StaplesCorner #NW2 fire. I’m just leaving to go home now. pic.twitter.com/ORXoki9o9D