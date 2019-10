Familie wartete neun Jahre im Keller auf den Weltuntergang

Die niederländische Polizei hat auf einem abgelegenen Bauernhof im Osten des Landes einen Vater mit seinen sechs mittlerweile erwachsenen Kindern entdeckt, die dort seit Jahren völlig isoliert in einem Keller gelebt haben sollen.

Der Fall kam ans Licht, nachdem einem der Kinder die Flucht gelungen war. Der 25-jährige Mann lief in eine Bar in der Ortschaft Drenthe und erzählte dem Besitzer, dass er neun Jahre lang nicht draussen gewesen sei. «Er hatte langes Haar, einen schmutzigen Bart, trug alte Kleider und sah verwirrt aus», erzählte der Wirt dem TV-Sender RTV Drenthe. Er sei noch nie zur Schule gegangen und neun Jahre lang nicht zum Coiffeur. «Er sagte, dass er weggelaufen sei und Hilfe brauche», so der Wirt der Bar.