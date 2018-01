Fahrer wird aus Auto geschleudert und stirbt

Ein Autofahrer war heute Nacht auf der Route des Mayens von Riddes in Richtung La Tzoumaz unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam das Fahrzeug von der Strasse ab. Wie es in der Polizeimitteilung heisst, kam es erst 230 Meter unterhalb der Fahrbahn zum Stillstand.

Der Fahrer wurde dabei aus dem Auto geschleudert. Die Rettungskräfte haben den 46-jährigen Walliser in der Nähe seines Fahrzeugs tot aufgefunden.

Die Unfallursache ist noch unklar. (NXP)