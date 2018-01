Explosion bei Stockholmer U-Bahn

Am Sonntagvormittag kam es in Schwedens Hauptstadt zu einer Explosion in der U-Bahn. Schwedische Medien berichten von mindestens zwei Verletzten. Laut Ersten Informationen des Polizei, dürfte ein Mann ein Objekt vom Boden aufgehoben haben, als es plötzlich explodierte. Es könnte sich dabei um eine Handgranate gehandelt haben, wie das schwedische Newsportal «Aftonbladet» schreibt.

Ein 60-jähriger Mann wurde schwer verletzt und zusammen mit seiner 45-jährigen Begleiterin ins Spital gebracht. In welchem Masse die Frau verletzt wurde und ob weitere Personen zu Schaden kamen, ist noch nicht klar. Bombenexperten befinden sich auf dem Weg zur Stelle der Explosion.

Der Vorfall ereignete sich bei der Varby Gard-U-Bahn-Station.

