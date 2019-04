Ex-Papst Benedikt: 68er sind schuld an der Missbrauchskrise

Grund für die Krise der katholischen Kirche sei auch eine «Gottlosigkeit», schrieb Benedikt in einem Aufsatz, den unter anderen das katholische Nachrichtennetzwerk CNA am Donnerstag veröffentlichte.

Unabhängig davon hätte sich zeitgleich «ein Zusammenbruch der katholischen Moraltheologie ereignet, der die Kirche wehrlos gegenüber den Vorgängen in der Gesellschaft machte». «Wieso konnte Pädophilie ein solches Ausmass erreichen? Im Letzten liegt der Grund in der Abwesenheit Gottes», schreibt der deutsche Ex-Papst, der nächste Woche 92 Jahre alt wird.

Nach Rücksprache mit seinem Nachfolger Franziskus habe er den Text für das bayerische «Klerusblatt» geschrieben. Darin heisst es: In den Jahren von 1960 bis 1980 seien «die bisher geltenden Massstäbe in Fragen der Sexualität vollkommen weggebrochen» und eine «Normlosigkeit entstanden, die man inzwischen abzufangen sich gemüht hat».

«Beschämendes Schreiben»

Katholische Theologen äusserten Kritik. Es sei «verblüffend», «eine freizügige Kultur und progressive Theologie für ein internes und strukturelles Problem verantwortlich zu machen», erklärte Julie Hanlon Rubio, Professorin an der kalifornischen Privatuniversität Santa Clara, auf Twitter. Sie bezeichnete Benedikts Analyse als «zutiefst fehlerhaft» und «zutiefst beunruhigend».

Many of these claims sound similar to Chad Pecknold’s presentation @CatholicUniv a few weeks back. #healingthebreach

— Julie Rubio (@JulieRubio3) 11. April 2019