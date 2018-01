Evi bringt Friederike mit ins Land

Nach dem turbulenten Wettertag am Mittwoch kündigt sich bereits ein neues Wetterphänomen an. Friederike ist ein Randtief von Sturm Evi, das sich am Donnerstag von der Nordsee her über Dänemark und den Norden Deutschlands hinweg in Richtung Polen verbreitet. Die Schweiz wird zwar nur am Rand tangiert, trotzdem erwartet uns ein weiterer, sehr windiger Tag, wie «MeteoNews» in einer Mitteilung schreibt.

Die Warmfront von Sturmtief Friederike erfasst die Schweiz am Donnerstag von Westen her. In der Nacht hat es bis in tiefe Lagen geschneit, auf den Strassen ist Vorsicht geboten. Auch am Morgen sind in den tiefen Lagen noch Flocken möglich, in den windgeschützten Alpentälern schneit es auch noch längere Zeit. Sonst aber steigt die Schneefallgrenze im Laufe des Tages auf 1100 bis 1400 Meter an.

#Friederike bringt Böen von 70 bis 100 km/h, in exponierten Lagen und auf den Bergen 110 bis 160 km/h. Stärkster Wind am Nachmittag und Abend. Ruhiger ist es in den Alpentälern. ^tk pic.twitter.com/zF2RvAa3e9 — SRF Meteo (@srfmeteo) 18. Januar 2018

Die stärksten Winde wird Sturmtief Friederike am Nachmittag und Abend bringen. Im Flachland sind Böen bis 100 km/h möglich, in exponierten Lagen und auf den Bergen erneut Orkanböen bis 160 km/h. Ruhiger ist es in den Alpentälern.

