Nach einer kurzen Verschnaufpause erreicht heute Dienstag eine neue Front die Schweiz. Die Strömung führt zu dichteren Wolken in den Bergen. Auch kann es bis in tiefe Lagen zu schneien, wie Meteonews mitteilt.

Vor allem Autofahrer müssen demnach mit Problemen im Berufsverkehr rechnen. Im Lauf des Tages frischt der Wind im Flachland auf, die Schneefallgrenze steigt vorübergehend auf 600 bis 800 Meter an und es muss mit Schneematsch gerechnet werden.

Nach dem eher etwas mildern Tag heute wird sich In den kommenden Tagen der Winter auch im Flachland festkrallen. Auf den Strassen braucht es örtlich gehörig Nerven. Seid vorsichtig. In den Bergen ist erneut der... https://t.co/S4DVNymPvL — MeteoNews (@MeteoNewsAG) January 8, 2019

Nur in engeren und windgeschützten Alpentälern schneit es oft weiterhin bis in tiefe Lagen. Am Dienstagabend und in der Nacht erreicht uns wieder kältere Luft, die Schneefallgrenze sinkt erneut bis ins Flachland.

Mit grossen Mengen Neuschnee muss aber am Wochenende gerechnet worden, vor allem in höheren Gebieten. «Über die ganz Woche hinweg sind bis zum Sonntagabend in den Bergen Neuschneemengen zwischen 80 und 130 Zentimer möglich», hält Meteonews weiter fest.