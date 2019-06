Erstmals Verletzte – autonomer Bus darf nicht mehr fahren

Bei dem Unfall wurde eine 72-jährige E-Bike-Fahrerin verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Gemäss Schaffhauser Polizei war die Velofahrerin durch das plötzliche Losfahren des Busses überrascht worden und prallte in dessen Front. Zuvor war der Betrieb des Shuttles während rund eines Jahres reibungslos verlaufen. Was nun mit dem zweiten autonomen Bus in Neuhausen passiert, ist unklar. Er hätte den Betrieb diesen Monat aufnehmen sollen.

Autonome Busse gibt es in mehreren Schweizer Städten, so zum Beispiel in Sitten und Freiburg. Zuständig für die Software des Neuhauser Shuttles ist die Firma Amotec. Auf Anfrage der «SN» wollte sie sich nicht zum Vorfall äussern. «Wir haben Kenntnis davon, wollen aber die Ermittlungsergebnisse abwarten, ehe wir etwas dazu sagen.»