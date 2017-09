Erneut bebt die Erde in Mexiko-Stadt

Mexiko ist erneut von einem heftigen Beben erschüttert worden. Die Stärke wurde mit 7,1 angegeben, wie das nationale seismologische Institut mitteilte. Das Zentrum lag nahe der Stadt Chiautla de Tapia im Bundesstaat Puebla, nur rund 190 Kilometer von Mexiko-Stadt entfernt. Über Opfer und Schäden wurde vorerst nichts bekannt.

Another strong earthquake hits Mexico City, the anniversary of the 1985 quake – and 2 hours after an earthquake drill pic.twitter.com/WRQXv0ITgf