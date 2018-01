Erdrutsch donnert in Walliser Wohnhaus

Der anhaltende Regen hat am Donnerstag mitten in einem Wohngebiet in Savièse einen Erdrutsch ausgelöst. Erde und Geröll donnerten in ein Wohnhaus. Laut Kantonspolizei Wallis wurde niemand verletzt. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort.

Wie der «Le Nouvelliste» schreibt, habe ein Nachbar die Feuerwehr gerufen, da der Hang instabil ausgesehen habe. Er und die Bewohner des betroffenen Wohnhauses hätten evakuiert werden können, bevor der Hang ins Rutschten geriet und die Fassade des Hauses stark beschädigte.

Weitere Erdrutsche befürchtet

Im ganzen Kanton regnet es seit 24 Stunden ununterbrochen und der Regen hält noch bis Freitag an. Zudem bläst der Wind weiterhin sehr stark. Laut Kantonspolizei Wallis wurden bereits Überschwemmungen verzeichnet und aufgrund grosser Lawinengefahr mehrere Strassen gesperrt. Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz.

Während den nächsten Tagen wird deshalb die Stufe 4 erhalten bleiben und auch die Sicherheitsvorkehrungen bleiben in Kraft. Spaziergänge im Wald und ausserhalb bewohnter Zonen sollten vermieden werden, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Es müsse mit Schnee- und Erdrutschen gerechnet werden.

Mit dem Anstieg der Schneefallgrenze seien unterhalb von rund 2000 m Gleit- und Nassschneelawinen auf dem ganzen Kantonsgebiet zu erwarten. Es besteht laut Kantonspolizei die Möglichkeit, dass mehrere Strassenabschnitte bis am Wochenende gesperrt bleiben.

Informationen über den aktuellen Strassenzustand sind unter www.tcs.ch oder Tel. 163 verfügbar. (scl)