Ein Erdbeben der Stärke 7,5 hat am Freitag drei Länder Südamerikas erschüttert. Das Epizentrum lag in Ecuador in der Grenzregion zu Peru und dürfte bis nach Kolumbien gespürt worden sein, wie der Erdbebendienst US-Geological Survey mitteilt.

Gut 20 Minuten später folgte ein Nachbeben der Stärke 5,5. Bislang gibt es keine Angaben über Opfer oder Schäden. Auf Twitter werden unbestätigte Videos, verbreitet. Eines davon zeigt Anwohner auf einer Strasse stehen.

7.7 earthquake Ecuador wake up call. pic.twitter.com/1Bvo0mpjO1 — Nathalie Balda ? (@natbalda) February 22, 2019

Mehr folgt...