Damit sind auch alle Spekulationen darüber beendet, ob sich Julen überhaupt in dem Loch befand. Schon kurz nach seinem Verschwinden waren Zweifel an der Version der Eltern laut geworden, dass er in den schmalen Schacht gerutscht sei. Der Eingang des Bohrlochs betrug 25 Zentimeter im Durchmesser, was etwa der Grösse eines Tellers für ein Hauptgericht entspricht. «Wieso soll der denn da reinpassen», hörte man immer wieder. Die Eltern hatten bereits gedroht, jene gerichtlich zur Verantwortung zu ziehen, die solche Gerüchte in Umlauf gebracht hatten. Eine Obduktion wird nun die Todesursache feststellen müssen und die Frage beantworten, wie lange das Kind möglicherweise noch lebte, nachdem es am Nachmittag des 13. Januar in den Schlund gerutscht war. Erst wenn diese Prozedur abgeschlossen ist, können die Ermittler der Guardia Civil auch ein Verbrechen ausschliessen.