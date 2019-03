Energydrink enthält mehr Viagra als die Pillen

Laut der Lokalzeitung «Lusaka Times» enthielten die Proben zwischen 68,5 und 71,3 Milligramm Sildenafil pro 250 Milliliter. Nur zum Vergleich: Das in der Schweiz aber auch in Sambia rezeptpflichtige Viagra gibt es in drei verschiedenen Varianten. Benutzer können zwischen Tabletten mit 25, 50 und 100 Milligramm Sildenafil wählen.

Hergestellt werden die Drinks in Ndola, der drittgrössten Stadt Sambias, von der Firma Revin Zambia. Diese wurde nun vom Stadtrat angewiesen, ihre seit einem Jahr im Handel erhältlichen Energydrinks landesweit zurückzurufen. Das Getränk sei eine «Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung», wird ein Behördensprecher in der Zeitung zitiert – «aphrodisierend» bezeichnete der Hersteller seinen flüssigen Muntermacher vor den jüngsten Ereignissen. Auf die aktuellen Vorwürfe reagierte er bislang nicht.

Auch in Malawi ist der Verkauf des bei Männern beliebten Getränks verboten. In Uganda habe die nationale Drogenbehörde zumindest Kenntnisse des für Männer nicht ungefährlichen Priapismus, wie die ungewollt anhaltende Erektion auch genannt wird. Ob das Getränk dort noch verkauft wird, schreibt die «Lusaka Times» nicht.

