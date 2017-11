Elf Verletzte nach Turbulenzen auf Chicago-Flug

Gleich zu Beginn des rund 13-stündigen Flugs ist eine Eva-Air-Maschine aus Taipeh in heftige Turbulenzen geraten. Das Flugzeug befand sich gerade im japanischen Luftraum als es durchgeschüttelt wurde. Bilder von chinesischen Portalen zeigen chaotische Szenen aus dem Innern des Flugzeugs: Im Gang lagen Gegenstände verstreut herum, Flight Attendants kauerten am Boden und versuchten aufzustehen.

NEWS Eva Air flight carrying 199 people hit by severe turbulence https://t.co/jxRLH5j4kK pic.twitter.com/xxuRgqdCtp — AIRNEWS24 (@airnews24) 25. November 2017

Acht Crewmitglieder und drei Passagiere wurden verletzt, bestätigt ein Eva-Air-Sprecher. Zwei verstauchten sich einen Knöchel, die anderen erlitten Prellungen. Sie wurden von einem Arzt an Bord versorgt. Nach der Landung in Chicago wurden die Verletzten in ein Spital gebracht.

An Bord der Maschine befanden sich 178 Passagiere – darunter vier Babys – und 21 Crew-Mitglieder. Die taiwanische Airline entschädigte die Fluggäste mit 300 Dollar Trostgeld. (woz)