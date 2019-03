Ein Tief nach dem anderen zieht bis Freitagabend nach Mitteleuropa und bringt im Norden sehr unbeständiges und windiges Wetter, wie Meteonews in einer Mitteilung schreibt.

Bereits in der Nacht auf morgen Mittwoch erreicht eine Kaltfront die Schweiz mit Böen von im Flachland 70 bis 90 km/h und in den Bergen örtlich weit über 100 km/h. Hinter der Störung stellt sich am Mittwoch wechselhaftes Wetter ein mit vor allem am Nachmittag auch kräftigen Schauern. Von etwa Donnerstagmittag bis etwa Freitagmittag gibt es zeitweise kräftigen Regen und Schneefall in den Bergen. Ab etwa 1500 Metern kommen so 50 Zentimeter bis über 1 Meter Neuschnee zusammen. Das erhöht in Verbindung mit den teilweise stürmischen Winden die Lawinengefahr.