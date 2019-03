Für die UNO ist schon jetzt klar, dass es sich um ein Unglück handelt, wie man es noch selten gesehen hat. «Das könnte eine der schlimmsten Katastrophen der Südhalbkugel sein, die je durch das Wetter verursacht wurden», sagte ein Vertreter gegenüber BBC. Mehr als 2,6 Millionen Menschen seien wohl insgesamt betroffen.

Weg der Zerstörung: So entwickelte sich der Zyklon Idai seit dem 4. März. Karte: Guardian

Moçambique leidet seit Monatsbeginn unter schweren Unwettern und Regenfällen, als Idai noch ein gewöhnlicher Sturm war. Schon vor dem Durchzug des Zyklons kamen dort mindestens 66 Menschen ums Leben. Im benachbarten Malawi waren es mindestens 56 Menschen , Zehntausende wurden obdachlos.

Dann entwickelte sich Idai zu einem schweren Tropensturm, der immer mehr an Fahrt aufnahm. Am Donnerstag, 14. März abends traf er in der Nähe von Moçambiques zweitgrösster Stadt Beira mit voller Wucht auf Land. Die Weltraumbehörde Nasa registrierte mit ihren Satelliten Windgeschwindigkeiten von bis zu 210 km/h , sehr starke Regen und Gewitter.

So sah es am 15. März aus: Der Zyklon aus Sicht eines Nasa-Satelliten. Bild: Keystone

Die Stadt Beira, die teilweise unter dem Meeresspiegel liegt, wurde grösstenteils überflutet und zerstört. Viele der rund 500'000 Einwohner sind auch knapp eine Woche nach dem Eintreffen des Zyklons weiter ohne elektrischen Strom und Dach über dem Kopf.

Versuchen zu retten, was noch zu retten ist: Einwohner von Beira stehen auf ihren zerstörten Häusern. Foto: Keystone

Im Umland verursachte der schwere Tropensturm ebenfalls Erdrutsche, Sturmfluten und massive Überschwemmungen. Helfern zufolge sind Flüsse so dramatisch über die Ufer getreten, dass «kilometerlange Binnenmeere» entstanden sind. Manche Orte stehen demnach bis zu sechs Meter unter Wasser.