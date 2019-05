Ein Verletzter bei Brand im Zentralgefängnis Freiburg

Nach einem Brandausbruch in einer Zelle im Zentralgefängnis in Freiburg mussten am Montagabend 25 Häftlinge evakuiert werden. Ein Häftling erlitt starke Rauchvergiftungen, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte.

Beim 20-jährigen Häftling, in dessen Zelle das Feuer ausbrach, wurden hohe toxische Werte festgestellt. Er wurde mit der Rega in eine Spezialklinik nach Genf transportiert. Der Mann ist laut Polizeiangaben ausser Lebensgefahr.

Die Polizei war über den Ausbruch des Feuers in einer Gefängniszelle im ersten Stock des Zentralgefängnisses gegen 18 Uhr informiert worden. Der internen Feuerwehr gelang es, den Brand noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte zu löschen.

Nach Polizeiangaben entstand eine starke Rauchentwicklung, so dass 25 Häftlinge in den Gefängnishof evakuiert werden mussten. Bei drei Wärter wurden vor Ort Abklärungen über eine Rauchvergiftung gemacht. Sie mussten nicht weiter behandelt werden. Ausserdem Mobiliar sei in der betroffenen Zelle kein grösserer Sachschaden entstanden. Es werde nun untersucht, wie es zu dem Brand gekommen sei, teilte die Polizei mit.