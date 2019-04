Ein Regenschirm für Notre-Dame

Nach dem Feuer in der Notre-Dame wurde am Osterdienstag begonnen, eine Plane auf der mehr als 850 Jahre alten Kathedrale anzubringen. Beim Brand war das Dach in grossen Teilen zerstört worden. «Es hat höchste Priorität, den Dom vor dem kommenden Regen zu schützen», sagte der zuständige Architekt Philippe Villeneuve dem Fernsehsender BFM-TV.