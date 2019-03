Das Sturmtief Eberhard hat am Sonntag im Flachland Windspitzen von über 100 km/h gebracht. In Pratteln BL wurden 117 km/h gemessen. Wie beim Sturm Bennet am Montag, handelt es sich bei Eberhard um einen «normalen» Frühlingssturm. Was nicht festgebunden war, blies er weg, so etwa Gartenmöbel im Kanton Zug oder Baustellentafeln in der Stadt Zürich.