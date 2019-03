Die Polizei fand bei Hausdurchsuchen gemäss eigenen Angaben vom Dienstag 4,4 Kilogramm Heroin, 500 Gramm Marihuana und 50 Gramm Kokain. Beim Dealer handelt es sich um einen 32-jährigen Albaner ohne festen Wohnsitz in der Schweiz. Seine illegal in der Schweiz weilende albanische Freundin wurde in Ausschaffungshaft genommen. Die Festnahme erfolgte letzte Woche.

Nach der Verhaftung von zwei Drogendealern in Gerlafingen von Ende Januar handelte es sich laut Polizei um den zweiten grösseren Ermittlungserfolg innert kurzer Zeit im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Drogenkriminalität.