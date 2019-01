In einem Mehrfamilienhaus in der Stadt Chur ist in der Nacht auf Sonntag ein Brand ausgebrochen. Drei Personen konnten nur noch tot geborgen werden.

Die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden wurde um 03.05 Uhr alarmiert; eingegangen war eine Meldung über einen Wohnungsbrand in einem sechsstöckigen Mehrfamilienhaus am Foralweg.

48 Personen aus 38 Wohnungen mussten evakuiert werden. Bei der Brandbekämpfung stiess die Feuerwehr Chur in einer brennenden Wohnung auf die drei Leichen. Zudem wurden sechs Hausbewohner sowie zwei Feuerwehrleute mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Kantonsspital Graubünden Chur gebracht.