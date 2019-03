Dieser Lehrer spendet seinen Lohn – und gewinnt eine Million

Zudem gründete Tabichi einen Club für Naturwissenschaften, mit dem er regelmässig an internationalen Wettbewerben teilnimmt.

Belohnt wurde Tabichi letztlich für sein aussergewöhnliches Engagement, seine harte Arbeit und seinen leidenschaftlichen Glauben an das Talent seiner Schüler. «Zu sehen, wie meine Lernenden an Wissen, Fähigkeiten und Vertrauen wachsen, ist meine grösste Freude am Unterrichten», so Tabichi, der sich gegen 10'000 Nominierte aus 179 Ländern durchgesetzt hatte.

Spendabler Multimillionär mit einem Auftrag

Die Entscheidung im Wettbewerb fiel im Rahmen der weltweit grössten Fachtagung für Schule und Bildung in Dubai. Am «Global Education & Skills Forum» nahmen am Wochenende rund 2000 Lehrkräfte, Schulforscher und Bildungspolitiker teil.

Gestiftet wird der seit 2015 verliehene Preis von der Varkey Gems Foundation. Deren Ziel ist es, das Ansehen des Lehrerberufs zu fördern. Bei diesem Preis gehe es nicht allein um das Geld, sondern auch darum, Tausende von inspirierenden Geschichten ans Licht zu bringen, erklärt der Gründer der Stiftung, der indische Geschäftsmann und Philanthrop Sunny Varkey.

Der heutige Multimillionär Varkey, der sich weltweit für bessere Schulqualität und die Unterstützung benachteiligter Kinder einsetzt, besitzt ein Privatschulimperium, das als kleiner Familienbetrieb angefangen hat. Heute gehören mehr als hundert Schulen und Kindergärten zu seiner Stiftung.

Um ihren Sohn Sunny in den Arabischen Emiraten eine indische Ausbildung zu ermöglichen, hatten seine Eltern in Dubai eine kleine Schule mit 27 Plätzen gegründet. Als Sunny später den Schulbetrieb übernahm, waren es bereits 720 Schüler, heute lernen in dieser Schule Tausende Kinder.