Laut dem Umweltschutzverein Ar Viltansou sind die Garfield-Apparate meist in erstaunlich gutem Zustand, Pfoten, Ohren, Schwanz, alles dran. Mehr als zwei Tonnen Müll sammeln die Freiwilligen von Ar Viltansou jedes Jahr am 27 Kilometer langen Strandabschnitt in der Region Finistère ein. Garfield gehört dabei seit Jahren zu den beliebtesten Funden, wenn die Umweltschützer mit Schulklassen unterwegs sind. «Für die Kinder ist es wie eine Schatzsuche», sagte ein Sprecher von Ar Viltansou zu France Info. Hat sich die Euphorie über den Fund gelegt, kann anhand der Katze erklärt werden, wie umfassend die Weltmeere inzwischen vermüllt sind. Und dass Gegenstände, die einmal ins Meer geworfen wurden, dort über Jahrzehnte oder Jahrhunderte von Strömungen um die Welt getragen werden.

Friede dank Sprachunfähigkeit

Wie Garfield in die Bretagne kam, konnte bislang niemand herausfinden. Die Firma Paws, die Werbeartikel rund um das Lasagne liebende Tier vertreibt, gibt an, nichts von einem Schiffbruch mit Garfield-Fracht zu wissen. Das Telefon selbst werde seit den 1980er-Jahren nicht mehr hergestellt. Die älteren Mitglieder des Vereins Ar Viltansou erinnern sich jedenfalls, dass sie die Plastikkatzen seit bald schon 40 Jahren am Strand finden.

Unklar ist, was Garfield selbst zu dem Strandgut sagen würde. Die Katze ist ein Tier des alten Jahrtausends, rein ideologisch ist Garfield eher den 80er-Jahre-Hedonisten als der Umweltbewegung zuzurechnen. Er macht sich weniger über den Zustand der Umwelt Gedanken als vielmehr über den Inhalt seines Futternapfs. Das Einzige, was ihm manchmal Sorgen bereitet, ist der geringe Verstand seines Besitzers und die unerschütterliche gute Laune des kleinen Hundes Odie. Da Garfield seine zynischen Gedanken nicht laut äussern kann, gestaltet sich das Zusammenleben von Mensch, Hund und Katze weitestgehend friedlich.