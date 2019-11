Die befleckte Krone

Für Nicht-Briten mag das Königshaus eine antiquierte Organisation ohne reale Bedeutung und Funktion sein. In Grossbritannien sieht man das anders: Selbst passionierte Demokraten erkennen an, dass die Queen und die Krone eine identitätsstiftende, stabilisierende Rolle haben, die das Land eint und in Krisen zusammenhält. Der Fall des Duke of York ist daher präzedenzlos und in seiner Dramatik kaum zu überschätzen.