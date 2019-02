Der Februar 2019 sorgt weiter für Rekorde. Am letzten Tag des Monats wurden in Neuenburg 18,6 Grad gemessen, fast zwei Grad über dem alten Februarrekord von 2017 und so viel wie noch nie in der 155-jährigen Messreihe.

Insgesamt wurden im Februar an zwölf Stationen neue Temperaturrekorde aufgestellt, wie Meteonews am Donnerstagabend mitteilte. Nebst Neuenburg war es auch in Nyon VD am Donnerstag im Februar mit 18,5 Grad noch nie so warm. Bei den zehn anderen Rekord-Messstationen handelt es sich um Buffalora GR, Bullet/La Frétaz VD , den Chasseral NE, die Cimetta TI, Evolène/Villa VS, Grächen VS, La Dôle VD, den Moléson FR, Piotta TI und Zermatt VS.