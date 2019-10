Die Tragödie von Grays

Auch wenn noch viele Hintergründe unklar sind, gab es am Donnerstag zumindest ein paar Gewissheiten, um zu verstehen, wie das alles geschehen ist. So bestätigte die Polizei, dass die im Kühllaster entdeckten Toten aus China stammen. Medienberichten zufolge handelt sich um 31 Männer und acht Frauen. Sie sollen erfroren sein, der Laderaum sei auf bis zu minus 25 Grad abgekühlt gewesen. Eine offizielle Bestätigung der Todesursache gab es nicht.

Die Umstände der Tragödie deuten weiter darauf hin, dass es sich bei den Opfern um ins Land geschleuste Migranten handelt. Unklar ist allerdings, ob der wegen Mordverdachts festgenommene LKW-Fahrer überhaupt wusste, dass Menschen in dem Anhänger waren. Für sein Unwissen spricht, dass er während der Fahrt Fotos von sich und dem LKW bei Facebook teilte. Er nannte den Laster nicht ohne Stolz «Polar Express». Der 25-jährige Nordire wurde am Donnerstag weiter verhört. In Nordirland wurden drei Häuser durchsucht.

Container kam aus Belgien

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der selbständige LKW-Fahrer am Sonntag mit dem Laster nach Grossbritannien – und zwar auf der Fähre von Dublin nach Holyhead. Von der walisischen Hafenstadt soll er dann nach Purfleet in England gefahren sein, wo er den Container abholte. Dieser kam wiederum aus Zeebrugge in Belgien. Der belgischen Bundesanwaltschaft zufolge ist die Fracht am Dienstag kurz vor 15 Uhr im dortigen Hafen angekommen. Noch am selben Tag hat sie Zeebrugge in Richtung Purfleet verlassen.

Dort wurde der Container kurz nach Mitternacht vom Schiff an Land verfrachtet und an die aus Irland kommende Sattelzugmaschine gekoppelt. Das Gespann hat den Hafen dann kurz nach 1 Uhr verlassen und ist weiter in einen Industriepark in Grays, etwa 40 Kilometer östlich von London, gefahren. Dort wurde die Polizei gegen 1.40 Uhr von Sanitätern über den Leichenfund informiert. Wer die Rettungskräfte alarmiert hatte, ist bislang nicht bekannt.

Die Rolle der Schlepper

Unklar ist, seit wann sich die Opfer in dem Container befanden. Die belgische Bundesanwaltschaft hat ein Verfahren gegen Unbekannt eröffnet. «Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Organisatoren und alle anderen Personen, die an diesem Transport beteiligt waren», hiess es in einer Mitteilung. Laut dem Hafenchef von Zeebrugge, Joachim Coens, ist es unwahrscheinlich, dass sie dort in den Laderaum geklettert sind: «Ein Kühlcontainer kommt hier völlig versiegelt an. Während der Überprüfung wird dieses Siegel kontrolliert und das Nummernschild und der Fahrer werden ebenfalls mit Kameras überprüft.» Schlepper benutzen den Hafen von Zeebrugge häufig, um menschliche Fracht nach England zu verschiffen. Zuletzt nahm die Polizei im September bei einem Grosseinsatz sieben Menschen fest.