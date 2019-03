«Die Menschen stehen total unter Schock, Kinder sind traumatisiert»

Noch immer warten Menschen in den Überschwemmungsgebieten in Mosambik auf Rettung, wie hier in einem Dorf nahe Beira. Foto: AP

Herr Mucavele, sie kamen eben zurück aus Beira. Welchen Eindruck haben Sie von der Stadt?

Joaquim Mucavele: Ich kenne Beira als sehr lebendige Stadt, aber jetzt ist alles grau und verwüstet. Als ich mit dem Flugzeug auf Beira zugeflogen bin, wurde mir klar, dass die Stadt komplett zerstört ist. Riesige Bäume sind umgestürzt, die Dächer weggerissen, Stromleitungen liegen an den Strassen. Aber das Wasser ist jetzt zurückgegangen.

Wie geht es den 500'000 Menschen, die in der Stadt leben?

Die Menschen dort stehen total unter Schock, so etwas haben sie noch nie erlebt. Manche suchen noch nach Familienmitgliedern und Verwandten. Vor allem die Kinder sind traumatisiert. Bis Sonntag war der Landweg nach Beira versperrt, die Vorräte in den Lagern wurden immer knapper. Am Sonntagnachmittag konnte dann eine Zugangsstrasse befestigt werden und eine grössere Menge Lebensmittel und Medikamente in die Stadt gebracht werden.

