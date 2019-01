Bisher hat es in diesem Winter noch kaum Schnee im Flachland gegeben. Am Wochenende wird sich das aber ändern. Das kräftige Hochdruckgebiet Angela über den Britischen Inseln in Kombination mit einem Tief östlich der Alpen sorgt in der Schweiz über das Wochenende für Schneeflocken bis ins Flachland, wie Meteonews in einer Medienmitteilung schreibt.