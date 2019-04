Der Stau hat sich in der Nacht aufgelöst

Wegen eines Pannenfahrzeugs war der Gotthardtunnel am Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. In der Folge kam es zu einem Stau von bis zu zehn Kilometern. Mittlerweile hat sich der Stau aufgelöst.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - zwischen Quinto und Airolo 1 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 10 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 21. April 2019

Der Weg in den Süden ist wie jedes Jahr zur Osterzeit mühevoll. Zwischen Donnerstag und Karfreitag-Nachmittag stauten sich die Fahrzeuge im Urnerland gemäss TCS-Verkehrsinformation zwischen auf zeitweise bis 15 Kilometern. Das bedeutete eine Wartezeit von bis gegen drei Stunden. Am Freitagabend löste sich der Stau dann auf.