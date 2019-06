Flusspegel steigen – in der Nacht regnet es weiter

Bis am Dienstagmorgen fällt flächendeckend Regen, der auch langanhaltend, intensiv und von Gewittern begleitet sein kann. Im Norden und Osten beruhigt sich das Wetter dann allmählich, im Westen muss jedoch mit weiteren Schauern und Gewittern gerechnet werden. Auch im Süden herrscht am Dienstag Gewitterrisiko.

Bisher am meisten geregnet hat es in Faido im Tessin mit 71 Millimetern pro Quadratmeter bis am Montagmorgen. In Biasca waren es 55 Millimeter, in Mosogno 53 Millimeter. Laut Meteonews dürften um den Genfersee, entlang des Jura und in der Nordwestschweiz weitere 15 bis 70 Millimeter fallen, lokal könnten es auch mehr werden. In der Gotthardregion und dem Glarnerland dürften noch 30 bis 100 Millimeter dazu kommen.

Der viele Niederschlag kann bis Dienstagmittag in den Alpen und im Jura zu Murgängen oder Schlammlawinen führen. Auch Hochwasser ist in diesen Gebieten möglich.

Auch der Bund hat für das Nordtessin, Teile des Wallis und der Zentralschweiz die Gefahrenstufe für Regen auf erheblich erhöht. Hochwassergefahr besteht auch im Berner Oberland, im Wallis, im Tessin, in Graubünden und in der Zentralschweiz.

Am Montagabend ist der Pegel der Rhone im Oberwallis bereits stark angestiegen, wie Videoaufnahmen von Leser-Reportern zeigen. In der Schöllenen im Kanton Uri hat sich die Reuss in einen grossen Sturzbach verwandelt. Die Meteorologen rechnen damit, dass auch an den Tessiner Gewässern die Pegel deutlich ansteigen.

Erst ab Mittwochmittag wird es dann freundlicher. Am Nachmittag zeigt sich vermehrt die Sonne. Ab Donnerstag steigen die Temperaturen im Norden wieder auf über 20 Grad.