Früher hat der Inder Rajiv Rai Raketen für das Militär entwickelt, aber das sei die leichtere Übung gewesen, sagt er. Heute arbeitet er im Organisationsteam von Kumbh Mela. 150 Millionen Menschen werden in den kommenden sechs Wochen in Allahabad erwartet. Dort, wo die heiligen Flüsse Ganges und Yamuna mit dem mythischen Saraswati zusammenfliessen, wollen sie ein rituelles Bad nehmen. «Dieses Fest zeigt uns die ganze Schönheit der Welt», schwärmt Rajiv Rai. Wo sonst gebe es das schon, dass sich so viele Menschen friedlich versammelten, Gläubige und Touristen, einträchtig nebeneinander.