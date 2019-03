Mitten in der Brexit-Debatte hat ein kleines Mädchen eine Bitte an EU-Ratspräsident Donald Tusk. Die sechsjährige Sophie schrieb ihm einen Brief, den Tusk auf Instagram veröffentlichte.

«Lieber Herr Tusk», schrieb sie. «Ich lebe in Grossbritannien. Ich weiss, wir verlassen die EU. Aber ich denke, dass wir Freunde bleiben sollten.» Sie bat Tusk auch um ein signiertes Foto für ihr «Europa-Buch». Sie malte ein Einhorn und klebte bunte Aufkleber dazu. Tusk schrieb auf Instagram: «Wir werden immer Freunde bleiben, Sophie.» Dazu gab es ein Herz. Viele Leute kommentierten und fügten unter dem Post weitere Herzen hinzu.