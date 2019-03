Die Passagiere wurden demnach mit einem Bus zurück zum Terminal gebracht und wurden auf einen Ersatzflug umgebucht. Nach Angaben des Flughafens wurden beim Startabbruch acht Menschen leicht verletzt.

Der Flughafen wurde für drei Stunden gesperrt. Flüge nach Stansted mussten auf andere Airports ausweichen. Gegen 23.00 Uhr wurde die Start- und Landebahn wieder freigegeben.

Flights at @STN_Airport are currently suspended due to an aircraft on the runway following an aborted take off due to a suspected engine problem.We will post further updates as soon as they become available. Thank you. pic.twitter.com/u8QKbBCM2U

— London Stansted Airport (@STN_Airport) 1. März 2019