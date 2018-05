Das nächste Unwetter zieht über die Schweiz

Nach dem Unwetter vom Mittwochabend ziehen auch am Donnerstag Gewitter – begleitet von zehntausenden Blitzen – über die Schweiz und bringen Hagel, Sturm und Regen.

Laut Meteonews bildeten sich die ersten Zellen am Donnerstag über dem Emmental und zogen danach Richtung Vierwaldstättersee. «Unglaublich wie schnell sich das Gewitter im Emmental gebildet hat», vermeldete der Wetterdienst via Facebook und lieferte dazu eine Grafik. Zudem warnte Meteonews vor Hagelgefahr.

Unglaublich wie schnell sich das Gewitter im Emmental gebildet hat! Zurzeit herrsch dort Hagelgefahr, auch im Osten bei der Zelle an der Grenze vom Zürcher Oberland zum Thurgau und St Gallen kann es Hagel dabei haben. https://t.co/1z5V4rqtU1 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 31. Mai 2018

Ähnlich wie am Mittwoch sind die entstandenen Gewitter von der Zentralschweiz unter Verstärkung in Richtung Zürich und Aargau gezogen. Dort haben sie sich zu einer Gewitterfront formiert und sorgen für Starkregen, Hagel und teils stürmischen Wind. Auch der Kanton Schaffhausen könnte noch in Mitleidenschaft gezogen werden, so Meteonews.

Es geht wieder los #Gewitter über dem Flughafen Kloten Zürich pic.twitter.com/0rFWd2nrh9 — Elisabeth Giovanoli (@ElisaGiovanoli) 31. Mai 2018

«Organisierte Gewitterzellen», begünstigt durch eine flache Druckverteilung, suchten Teile der Schweiz heim, erklärte Patrick Suter von Meteonews auf Anfrage. Dazu sorge auch eine Böenfront, die «wie eine Dampfwalze übers Mittelland rollt», für Ungemach.

Von Biel-Benken nach Therwil BL lief wegen einer überschwemmten Strasse das Wasser in den Bus, wie dieses Video zeigt.

Wer seine Habseligkeiten auf dem Balkon gesichert hat, ist gut beraten. Die Winde erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 75 Stundenkilometern. Ab Mitternacht – also zu Beginn des kalendarischen Sommers – sollte sich die Lage wieder beruhigen.

Wehntaler Gemeinden müssen Trinkwasser weiterhin abkochen

Die Bewohner der Wehntaler Gemeinden Schöfflisdorf und Oberweningen müssen ihr Trinkwasser bis mindestens am Freitag abkochen. Erst dann werden die Analysen des kantonalen Labors zur Wasserqualität erwartet. Dies teilten die Behörden am Donnerstag mit.

In den beiden Gemeinden war das Trinkwasser nach dem Unwetter vom Mittwochabend stark verschmutzt. Die Behörden ordneten noch in der Nacht auf Donnerstag an, das Trinkwasser abzukochen oder Mineralwasser zu verwenden. Gemäss Mitteilung, die auf der Homepage von Schoefflisdorf aufgeschaltet ist, gilt die Anordnung bis mindestens am Freitag. Zwar habe das Kantonale Labor für Wasserqualität umgehend Wasserproben erhoben. Die Analyse liege jedoch nicht vor Freitagmorgen vor.

Allianz rechnet mit Schäden in Millionenhöhe

Die Gewitter vom Mittwoch in den Regionen Zürich, Aargau und Ostschweiz haben Schäden in Millionenhöhe hinterlassen. Versicherer beziffern diese in ersten Schätzungen auf etliche Millionen.

urich Schweiz sprach in einer ersten Schätzung von einer Schadensumme von 6,3 Millionen Franken. Die Hagelzüge hätten rund 1500 Fahrzeuge beschädigt. Allianz Suisse rechnet in ersten Schätzungen mit rund 1200 Schadensfällen und einem Schadenaufwand von rund 4 Millionen Franken. Bei der Mobiliar Versicherung seien rund 600 Schadenmeldungen eingegangen, hiess es auf Anfrage.