Die Arbeiter kämpfen noch immer um das Leben eines zweijährigen Jungen, der in ein Loch gestürzt ist, das wahrscheinlich ohne die nötigen Genehmigungen etwas unterhalb des Gipfels in die Erde gebohrt wurde. 100 Meter führt der Schacht senkrecht nach unten. Julen, so heisst das Kind, hatte dort gespielt, während seine Eltern in der Nähe picknickten. Er rutschte etwa 70 bis 75 Meter tief, vermutet man. Ein Cousin soll gesehen haben, wie Julen in das Loch fiel, anfangs will er ihn noch weinen gehört haben.

Jeden Tag heisst es von neuem: morgen

Die Chancen, ihn lebend zu finden, sind verschwindend gering. Seit mehr als 200 Stunden, also seit fast neun Tagen, wird er vermisst. Die ständigen Verzögerungen bei der Bergung zermürben alle Beteiligten. Frühestens an diesem Dienstag kann man zu ihm vorstossen, heisst es jetzt. So geht das von Anfang an. Jeden Tag heisst es von neuem: morgen.

Video: Spanien bangt um den zweijährigen Julen