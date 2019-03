Im Stadtzentrum von Stockholm ist ein Bus explodiert und in Flammen aufgegangen. Der Busfahrer sei dabei verletzt worden und ins Spital gebracht worden, teilte die Polizei der schwedischen Hauptstadt am Sonntagmittag mit.

Wie schwer seine Verletzungen waren, war zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge waren keine Passagiere an Bord. Die Polizei ging von einem Verkehrsunfall aus und nicht von Terrorismus. Bilder in schwedischen Medien zeigen, wie der Bus komplett in Flammen steht. Dicker schwarzer Rauch stieg auf. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.