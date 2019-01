In Chur ist am Mittwochabend gegen 21 Uhr die Postauto-Garage im Stadtzentrum in Vollbrand geraten. Angaben über Verletzte lagen nicht vor. Es soll beim Brand kleinere Explosionen gegeben haben.

Ein riesiges Aufgebot an Feuerwehrleuten aus Chur und Umgebung bekämpfte die Flammen, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Graubünden der Agentur Keystone-SDA. Bewohnerinnen und Bewohner eines Wohnblocks neben der Garage seien evakuiert worden.